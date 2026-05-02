Yukarı Çavundur Göleti çevresinde hazırlanan parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi tamamladı. Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlik, hem spor hem de farkındalık açısından yoğun ilgi gördü.

Yürüyüş rehberi Selahattin Keser, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek katılımcıların keyifli bir gün geçirdiğini ifade etti. Etkinliğe katılan Adnan Özçakır ise doğa yürüyüşlerine düzenli olarak katıldığını belirterek programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, Çubuk’un doğal güzelliklerini ön plana çıkarırken, sağlıklı yaşam ve doğa turizmi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.