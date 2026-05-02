Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Seçim gündemiyle toplanan mecliste, Birlik Başkanı başta olmak üzere yönetim organları belirlendi.

Yapılan oylamada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oy alarak TBB Başkanı seçilirken, Fırat Görgel 311 oyda kaldı.

Toplantının divan başkanlığını Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlenirken, Tamer Mandalinci ve Saniye Caran katip üye olarak görev yaptı.

“Hukuk ve demokrasi vurgusu”

Seçimin ardından konuşan Seçer, hukuk devleti ve demokrasi vurgusu yaptı. Yerel yöneticilerin halka karşı sorumluluğuna dikkat çeken Seçer, “Siyasi makamlarda ülkemize ve milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Geciken adalet, adalet değildir” diyen Seçer, yargı süreçlerinin hızlı ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“Ekonomik kriz herkesi etkiliyor”

Belediyelerin yaşadığı mali sorunlara da değinen Seçer, ekonomik krizin tüm belediyeleri etkilediğini ifade ederek finansmana erişimde eşitlik çağrısında bulundu. Kamu bankaları ve merkezi idareyle ilişkilerde adil bir yaklaşım gerektiğini söyledi.

İmamoğlu sonrası yeni seçim

TBB Başkanlığı görevini daha önce Ekrem İmamoğlu yürütüyordu. Görev süresinin dolmasıyla yapılan seçim sonucunda Birlik Başkanlığına Seçer getirildi.

“Birlikte çözüm” mesajı

Seçer konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Türkiye’nin sorunlarını birlikte çözmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan rakibi Fırat Görgel ise konuşmasında farklı siyasi görüşlerin zenginlik olduğunu belirterek, “Ayrışma değil iş birliği” çağrısında bulundu. Toplantıda ayrıca Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonları ve Encümen üyeleri de belirlenerek TBB’nin yeni yönetim yapısı oluşturuldu.