Kurtuluş Parkı’nda günlerdir hak arayışını sürdüren Doruk Madencilik işçileri, seslerini duyurmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istedi. Ancak yürüyüşe geçmek isteyen işçiler polis engeliyle karşı karşıya kaldı.

BAŞARAN AKSU GÖZALTINDA!

Yaşanan arbede sırasında güvenlik güçleri biber gazı kullanırken, bazı madencilerin gazdan etkilendiği ve yaralanmaların olduğu bildirildi. Müdahale sırasında Bağımsız Maden İş örgütlenme sekreteri Başaran Aksu’nun gözaltına alındığı öğrenildi.

Eylemlerini sürdüren işçiler, 8 gündür açlık grevinde olduklarını hatırlatarak, tek taleplerinin ödenmeyen maaşları, tazminatları ve diğer haklarının verilmesi olduğunu ifade etti. Öte yandan sendika temsilcilerinin ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Sahadaki işçiler ise müzakereler sürerken eylemlerine devam ediyor.

ERKAN BAŞ BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ!

Yaşanan müdahale sırasında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın da biber gazından etkilendiği belirtildi. Madenciler, sürecin bir an önce çözüme kavuşmasını beklediklerini vurguladı.