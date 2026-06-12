2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Ankara’da dev ekranda yaşanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası’ndaki kritik Avustralya karşılaşması, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı’nda kurulacak dev ekranda futbolseverlerle buluşacak.
Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak mücadele, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 07.00’de başlayacak. Başkentliler, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek milli takımın Dünya Kupası heyecanına ortak olacak.
Milli Takım İçin Tek Yürek
24 yıl aradan sonra yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda buluşacak. Dev ekran organizasyonunda taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe destek vermek için tek yürek olacak.
Maç Bilgileri
Karşılaşma: Türkiye - Avustralya
Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Saat: 07.00
Yer: Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Ankara
Başkentte milli heyecanın adresi olacak etkinlikte, futbolseverler güne A Milli Takım'ın Dünya Kupası mücadelesiyle başlayacak.