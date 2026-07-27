CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin, Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'yi kurmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi dengeler yeniden şekilleniyor. Meclis'teki yeni tablo doğrultusunda Başkanlık Divanı'ndan komisyonlara, grup toplantı salonlarından oda tahsislerine kadar birçok konuda değişiklik yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile grup başkanvekilleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek Meclis'te oluşacak yeni düzenlemeleri görüştü.

Meclis'teki yeni yapılanma görüşüldü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen görüşmeye CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli ve yedek Grup Başkanvekili Serkan Sarı katıldı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından ortaya çıkan yeni siyasi tablo çerçevesinde Meclis'teki idari ve fiziki düzenlemeler ele alındı.

Görüşmede; TBMM Başkanlık Divanı'ndaki üye dağılımı, Siyasi partilerin grup toplantı gün ve saatleri, CHP'ye tahsis edilen grup odaları ve makam odalarının durumu, Komisyonlardaki temsil oranları, Meclis içerisindeki yeni yer tahsisleri gibi başlıklar masaya yatırıldı.

CHP heyetinin ayrıca, partisinin yeni grup çalışmalarını hangi alanda sürdüreceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

"Henüz netleşmiş bir durum yok"

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, görüşülen konularla ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi.

Öztrak, "Daha Sayın Başkan ilgileniyor." ifadelerini kullanırken, grup toplantı gün ve saatinin belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruya ise "Hayır." yanıtını verdi.

Yeni düzenlemenin ne zaman tamamlanacağının sorulması üzerine Öztrak, "Bir an önce netleşir." değerlendirmesinde bulundu.