Kartal'da metruk bir gecekonduda cesedi bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan tekstil işçisinin boğularak öldürüldüğü, olayla ilgili iş arkadaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz halde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranıyordu

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında hayatını kaybeden kişinin, 3 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat olduğu belirlendi.

Oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenilen Polat'ın, işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü belirlendi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gülay Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğünü ve üzerindeki altınların çalındığını değerlendirdi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.