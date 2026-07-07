Ankara’da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi’nin açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, küresel güvenlik mimarisine ve savunma sanayiinin geleceğine yönelik çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Rusya'nın savaş ekonomisine geçtiğini ve diğer küresel aktörlerin şeffaflıktan uzak adımlar attığını belirten Rutte, ittifak ortaklarının üretim ve satın alma kapasitelerini hızla artırması gerektiğini vurguladı.

"Rusya Bütçesinin Yarısını Savaş Makinesine Gömüyor"

Mevcut küresel tehditlerin boyutunu rakamlarla gözler önüne seren Genel Sekreter Rutte, özellikle Rusya ve Çin'in askeri yapılanmalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya neredeyse ulusal bütçesinin yarısını bu savaş makinesini beslemek için kullanıyor. Bütün savunma sanayisi 7/24 çalışıyor. Çin de şeffaflık göstermeksizin ordusunu geliştiriyor. Kuzey Kore de aynı şekilde hareket ediyor. ABD'nin faaliyetleri ise İran'ın nükleer ve balistik füze sistemlerini geriletti. Bizim de hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu ülkelerin niyeti bizimki kadar iyi değil. Devletler oynamaları gereken rolleri üstlenmeli, anlaşmalar yapmalı. Üretim ve satın alma kapasitesini artırmamız lazım."

"İlk Defa İhtiyaçlarımızı Halka Açık Şekilde Paylaşıyoruz"

Savunma sanayiinde şeffaflık ve iş birliği döneminin başladığını belirten Rutte, hiçbir ülkenin bu yükü tek başına sırtlayamayacağını ifade etti. NATO'nun birleştirici gücüne vurgu yapan Genel Sekreter, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk defa halka açık bir şekilde ihtiyaçlarımızı paylaşıyoruz. Aynı zamanda neye ihtiyaç duyduğumuzu bilmenizden emin olmak istiyoruz. Pazar büyüyor, savunmaya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu artık yeni trend; hiçbir ülke ya da sanayi devi bu endüstriyi tek başına yürütemez. Bunu yapmaya gerek de yok, çünkü NATO var."

Rusya'ya Net Mesaj: "Şirketlerimiz Hedefe Odaklandı"

Konuşmasının son bölümünde tüm dünyaya ve ittifakı izleyen aktörlere net bir mesaj gönderen Rutte, transatlantik ortaklığın kararlılığını şu sözlerle özetledi:

"Bugün transatlantik savunma sanayi devriminin eşiğindeyiz. İnsanlar onları her yerde koruyacağımızı bilmeliler. Rusya gibi bizi izleyenlere şunu söylüyorum; bütün savunma sanayi şirketlerimiz hedefine odaklı bir şekilde çalışıyor, öfkeyle değil."