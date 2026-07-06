Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, grubun kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şirketin güven ve istikrar anlayışıyla büyümeye devam ettiğini belirterek, "Sarot ailesi, sevenleri, dostları ve konuklarıyla güçlü" dedi.

Termal turizme katkı

Mudurnu'da faaliyet gösteren Sarot Otel ve grup bünyesindeki tesislerin doğayla iç içe konaklama imkânı sunduğunu belirten Yerdelen, termal turizm yatırımlarıyla sağlık turizmine de katkı sağladıklarını ifade etti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçileri ağırlayan tesislerde termal su kaynakları, doğa yürüyüşü alanları ve sağlık odaklı hizmetlerin ön plana çıktığını kaydetti.

"20 yıllık güven ve istikrar"

Şirketin 20'nci yılını geride bıraktığını belirten Yerdelen, "Allah'ın izni, sizlerin duaları ve destekleriyle Sarot Grubu olarak 20. yılımıza ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda Sarot'un attığı her adımın güven, istikrar ve hizmet anlayışı üzerine kurulduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık kompleksi ve üniversite projesi sürüyor

Yerdelen, Sarot Park Otel, Sarot Termal Vadi Evleri, Sarot Termal Palace, Sarot Teras Evler ve Sarot Country Villaları projelerinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, grubun en önemli yatırımlarından biri olan Sarot Sağlık Kompleksi ile Akşemseddin Üniversitesi projesinin de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Beş fakülteli olarak planlanan üniversitenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sağlık ve eğitim alanında da önemli bir merkez haline geleceğini ifade eden Yerdelen, "Sarot Sağlık Kompleksi ve Akşemseddin Üniversitesi tamamlandığında Türkiye'nin örnek gösterilecek sağlık ve yaşam projelerinden biri olacaktır. Üniversite, eğitim, bilim ve araştırma faaliyetleriyle bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır" dedi.

53 bin 500 üyeye ulaştı

Grubun ulaştığı büyüklüğe ilişkin de bilgi veren Yerdelen, yaklaşık 53 bin 500 üyeye sahip olduklarını belirterek, bugüne kadar yaklaşık 35 bin satış gerçekleştirdiklerini ve aynı sayıda tapunun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Resmî tapulu sistem sayesinde yatırımcılara güvenli yatırım imkânı sunduklarını dile getiren Yerdelen, Sarot çatısı altında yer almanın yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda ortak değerlere ve güvene sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.

Ulaşım projeleri bölgenin değerini artıracak

Mudurnu'nun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yerdelen, planlanan hızlı tren hattı ve Kuzey Marmara bağlantı yollarının bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yerdelen, "Bölgenin doğal güzelliği, termal kaynakları, planlanan hızlı tren hattı ve Kuzey Marmara bağlantı yollarıyla birlikte Sarot'un geleceğine büyük değer katacağına inanıyoruz. Hedefimiz sağlık, eğitim ve turizmi bir araya getiren örnek bir yaşam merkezi oluşturmaktır" diye konuştu.