Dünya Karadenizliler Konfederasyonu Genel Başkanı Sıtkı Ada'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen yeni dönem proje istişare toplantısında, Karadeniz camiasını yakından ilgilendiren sosyal, kültürel ve eğitim odaklı projeler masaya yatırıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; toplantıda, milli ve manevi değerler ekseninde toplumun farklı kesimlerine dokunacak çalışmaların hayata geçirilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu.

YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Paydaş kurumlardan Sinop Federasyonu Başkanı Kenan Güllü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Dünya Karadenizliler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Arzu Kılıç, Ankara Şube Başkanı Fulya Kırımoğlu, KARKON Ankara üyelerinden Aysun Kaya, Radyo Karadeniz ve Öz Medya Group'un sahibi Metin Özdemir, Azra Huriye Süzer ile gönüllüler ve proje ekibi katıldı.

Toplantıda, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamlı şekilde değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

GENÇLERE EĞİTİM VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Görüşmelerde özellikle gençlerin mesleki eğitim olanaklarına erişiminin artırılması, istihdam süreçlerine destek verilmesi ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasına yönelik projeler ön plana çıktı. Katılımcılar, gençlerin hem mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hem de sosyal hayata aktif katılımlarını teşvik edecek çalışmaların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

KARADENİZ KÜLTÜRÜ VE TÜRK DÜNYASI VURGUSU

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de Karadeniz kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması oluşturdu. Bu kapsamda Karadenizliler arasındaki birlik ve beraberliği milli değerlerle buluşturacak projeler ile Türk Dünyası Birliği ve kültürel iş birliklerini güçlendirecek faaliyetler ele alındı. Projelerin yalnızca kültürel alanda değil, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk açısından da önemli katkılar sunması hedefleniyor.

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