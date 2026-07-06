Oğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis kortlarında düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuva, 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açılış törenine Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, kamu kurumlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Turnuvada 176 sporcu mücadele ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, turnuvanın her yıl büyüyerek geleneksel hale geldiğini belirterek organizasyonun hem tenis sporunun gelişimine hem de Iğdır'ın tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Bu yıl düzenlenen organizasyona Türkiye'nin 43 ilinden 74 spor kulübünü temsil eden, 88'i kadın ve 88'i erkek olmak üzere toplam 176 sporcu katılıyor.

Şampiyonluk mücadelesi 12 Temmuz'a kadar sürecek

Açılış töreninin ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi ve ilk maçlar oynandı.

Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nda sporcular, 12 Temmuz'a kadar farklı kategorilerde şampiyonluk için korta çıkacak. Organizasyonun final karşılaşmaları ve ödül töreni 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.