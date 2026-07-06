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Basın mensuplarının çalışmalarını yürütebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesindeki Millet Kütüphanesi'nde Medya İletişim Merkezi oluşturuldu. Merkezde gazetecilerin canlı yayın ve haber üretim süreçleri için gerekli altyapının hazır hale getirildiği belirtildi.

36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubunun takip etmesi bekleniyor.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ankara'da liderlerin programları boyunca emniyet birimleri koordineli şekilde görev yapacak.

Külliye çevresinde liderlerin kullanacağı güzergâhlara da NATO üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Külliyenin karşısındaki binaya dev Türk bayrağı yerleştirilirken, yanındaki binaya ise NATO Zirvesi temalı afişler asıldı.

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, zirve öncesinde NATO bayraklarıyla donatıldı.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için son hazırlıklarını tamamladı. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde güvenlik ile organizasyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

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