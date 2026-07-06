Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için son hazırlıklarını tamamladı. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde güvenlik ile organizasyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi için hazırlandı
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, zirve öncesinde NATO bayraklarıyla donatıldı.
Külliye çevresinde liderlerin kullanacağı güzergâhlara da NATO üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Külliyenin karşısındaki binaya dev Türk bayrağı yerleştirilirken, yanındaki binaya ise NATO Zirvesi temalı afişler asıldı.
Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
Zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ankara'da liderlerin programları boyunca emniyet birimleri koordineli şekilde görev yapacak.
3 bin uluslararası gazeteci zirveyi takip edecek
36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubunun takip etmesi bekleniyor.
Basın mensuplarının çalışmalarını yürütebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesindeki Millet Kütüphanesi'nde Medya İletişim Merkezi oluşturuldu. Merkezde gazetecilerin canlı yayın ve haber üretim süreçleri için gerekli altyapının hazır hale getirildiği belirtildi.