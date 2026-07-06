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Etkinlik, Muharrem Ayı dolayısıyla paylaşma ve dayanışma amacıyla organize edildi. Dağıtım gün boyunca belirlenen noktalarda sürdü.

Aşure dağıtımı; Karşıyaka İş Merkezi önü, Gazi Mahallesi, Şentepe Müslüm Gürses Parkı, Şentepe Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında toplam 50 bin porsiyon aşure dağıttı.

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