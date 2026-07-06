Yenimahalle Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında toplam 50 bin porsiyon aşure dağıttı.
Aşure ikramı programı Karşıyaka İş Merkezi önünde başlarken, Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda sona erdi.
Birçok noktada dağıtım yapıldı
Aşure dağıtımı; Karşıyaka İş Merkezi önü, Gazi Mahallesi, Şentepe Müslüm Gürses Parkı, Şentepe Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Vatandaşlar etkinlik noktalarına gelerek aşure ikramından faydalandı.
Muharrem Ayı kapsamında program düzenlendi
Etkinlik, Muharrem Ayı dolayısıyla paylaşma ve dayanışma amacıyla organize edildi. Dağıtım gün boyunca belirlenen noktalarda sürdü.
Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla aşure ikramı farklı mahallelerde vatandaşlara ulaştırıldı.