Zirve kapsamında 10 adet Togg T10X'in limuzin versiyonu özel olarak hazırlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi süresince ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

8 kişi kapasiteli

NATO için özel tasarlanan kırmızı-beyaz limuzinlerin 8 kişi kapasiteli olduğu belirtildi. Araçların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki protokol taşımalarında da görev alacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve programı kapsamında Togg limuzin kullanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Tam elektrikli olarak hizmet verecek

Tam elektrikli yapıya sahip araçların tek motorla çalıştığı ve yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vereceği bildirildi. NATO Zirvesi boyunca kullanılacak limuzinlerin, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un özel protokol versiyonu olarak hazırlandığı belirtildi.