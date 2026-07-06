Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi’nin Avrupa’nın en prestijli müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü’ne aday gösterildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müzenin uluslararası alandaki başarısına dikkat çekti.

Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

Askeri bir kışlanın restore edilmesiyle hayata geçirilen Tunceli Müzesi’nin, Türkiye’nin önemli kent ve arkeoloji müzeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Müzenin, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen “Öğrenme Fırsatlarında Avrupa’nın En İyi Müzesi” kategorisinde ülkeyi temsil edeceği kaydedildi.

2026 DASA Ödülü’ne aday oldu

Avrupa Müze Akademisi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçen Tunceli Müzesi, 2026 DASA Ödülü’ne aday gösterildi.

Ödül sürecinde müzenin; eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği bildirildi.

Final Ekim’de İspanya’da

Sonuçların, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Alicante kentinde düzenlenecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacağı belirtildi.

Tunceli Müzesi’nin daha önce 2022’de Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023’te Luigi Micheletti Ödülü’nde finale kaldığı da hatırlatıldı.

Bakan Ersoy, açıklamasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek Türkiye’nin müzecilik vizyonunun uluslararası alanda takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.