Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişiklik yapılması için çalışma başlattığını duyurdu. Hazırlanan yönetmelik taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçladığı belirtilirken, uygulamada edinilen tecrübeler ile sektörün talep ve önerilerinin dikkate alındığı ifade edildi.

Yönetmeliğin adı değişiyor

Yeni düzenleme kapsamında yönetmeliğin adının "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümüne eklenmesi, "üretici", "tedarikçi" ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımlarının da güncellenmesi öngörülüyor.

Tedarik zinciri güçlendirilecek

Bakanlık, yapılacak değişikliklerle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesini, tedarik zincirinin daha sağlıklı işlemesini ve yerel ticaretin desteklenmesini hedefliyor.

Bunun yanı sıra, ticari faaliyetlerde ödeme sürelerinin daha hızlı ve net şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranının Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulması planlanıyor.

Kadın kooperatiflerine raf önceliği geliyor

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de kadın emeğinin desteklenmesine yönelik adımlar oldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının "Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi kapsamında, zincir marketlerde ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlere raflarda öncelik verilmesinin planlandığı belirtildi.

Bu uygulamayla kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması amaçlanıyor.

Ekmek fiyatlarına yönelik düzenleme de geliyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerin de hayata geçirilmesini hedefliyor.

Bakanlık, yönetmelik değişikliğinin tamamlanmasının ardından perakende ticaret sektöründe daha güçlü bir tedarik zinciri, daha şeffaf ticari ilişkiler ve tüketici odaklı bir yapının oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi.