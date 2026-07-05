İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirvenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Duran, zirvede Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve güvenlik sınamalarının stratejik düzeyde ele alınacağını belirterek, Ukrayna’daki savaşın gidişatı ile NATO’nun güney kanadında yaşanan son gelişmelerin de liderler tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ittifakın savunma yatırımlarının artırılması kapsamında atılan adımların ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların “360 derece bakış açısıyla” masaya yatırılacağı vurgulandı.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini ağırlayacağı aktarıldı.

8 Temmuz’da ise Kuzey Atlantik Konseyi’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağı belirtildi. Zirve marjında ikili görüşmelerin de yapılması öngörülüyor.