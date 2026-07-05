Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde sürdürülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimlerince yürütülen "Operasyon Turkuaz" kapsamında silahlı suçlarla mücadeleye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Silahlı Suçlara Karıştığı Değerlendirilen 46 Şüpheli Yakalandı

Ekipler, sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptığı tespit edilen, çeşitli silahlı olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledi.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplam 46 şüpheliyigözaltına aldı. Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarına da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Başkentin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru" Uygulamaları Devam Ediyor

Emniyet yetkilileri, "Operasyon Turkuaz" kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamalarının da aralıksız sürdüğünü bildirdi.

"Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberlerinin genişletildiği, kritik noktalarda polis ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

NATO Zirvesi İçin Tüm Güvenlik Tedbirleri Alındı

Yetkililer, NATO Zirvesi öncesinde Ankara genelinde adli ve idari tüm güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde uygulandığını vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.