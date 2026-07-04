Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın sağlığını daha hastalanmadan koruma vizyonumuzu adım adım sahaya yansıtıyoruz. Bu doğrultuda titizlikle hazırladığımız Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dünyada sağlık sistemlerinin yönünü sağlık odaklı yaklaşıma çevirdiği bu dönemde; koruyucu tıp ve kişiselleştirilmiş uygulamaları güçlü bir yasal zemine kavuşturarak uluslararası ölçekte örnek, devrim niteliğinde stratejik bir adım attık. Kurulacak esenlik merkezlerimizde, tamamen hekim kontrolünde ve kişiye özel programlarla koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici bir hizmet modeli sunacağız. Geleneksel uygulamalardan modern egzersiz programlarına kadar geniş bir yelpazeyi tek çatıda toplayarak hem aziz milletimizin sağlıklı yaş almasını destekleyecek hem de ülkemizin sağlık turizmindeki küresel gücünü pekiştireceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun' dedi.
Bakan Memişoğlu'ndan esenlik merkezleri paylaşımı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kurulacak esenlik merkezlerinde, kişiye özel programlarla koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici bir hizmet modeli sunulacağını duyurdu.
Kaynak: DHA
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