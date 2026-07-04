Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlemler artırıldı.

Ekipler seferber oldu

Yangına ilk müdahale kapsamında 1 orman arazözü, 1 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisi görev aldı.

Söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 32 ton kapasiteli su tankeri ile birlikte 3 ekibi daha bölgeye sevk etti.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Karadan yürütülen çalışmalarla alevlerin daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve tamamen söndürmek için bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.