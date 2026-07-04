Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirde yaklaşık bir yıl önce açılan 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekip, masaj salonlarını teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yaklaşık 4 ay devam eden takipte, işletmeciler ile çalışanların telefon görüşmelerinde fuhuş için şifreli ifadeler kullandıkları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları belirlendi. Çalışmalarda ayrıca 9 kadının mağdur olduğu tespit edildi.

İşletmeler kapatıldı

Delillerin toplanmasının ardından ekipler, Tunceli merkezli Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla masaj salonları ile şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda prezervatif ve hamilelik testi ele geçirildi. İşletmelere idari para cezası uygulandı, mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.