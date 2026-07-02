Olayın ardından Türk Tarım Orman-Sen ile Türkiye Kamu-Sen adına açıklama yapan Türk Tarım Orman-Sen Zonguldak, Bartın ve Karabük Şube Başkanı Mithat Bülent Bağcı, saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Bağcı, kamu görevlisine yönelik şiddetin yalnızca bir kişiye değil, devletin otoritesine ve kamu hizmetine yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek, kamu çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin en ağır hukuki yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Bağcı, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, kamu çalışanlarının can güvenliğini sağlayacak ve kamu görevlilerine yönelik saldırıları caydıracak kapsamlı bir Kamuda Şiddet Yasası çıkarılması çağrısı yapıldı. Düzenlemenin sağlık, eğitim, güvenlik, adalet ile tarım ve orman hizmet kolunda görev yapan tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiği belirtildi.

Sendika, saldırıya uğrayan Orman Mühendisi Ahmet Hışır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, kamu görevlilerine yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, "Kamu görevlisi yalnız değildir. Devlet yalnız değildir." ifadelerine de yer verildi.