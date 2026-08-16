Ankara, eylül ayında tiyatro ve sahne sanatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 2-6 Eylül tarihleri arasında Seğmenler Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Kentin farklı tiyatro topluluklarını bir araya getirecek etkinlik kapsamında beş gün boyunca çeşitli oyun ve performanslar sahnelenecek. Tiyatroseverlerin yanı sıra sahne sanatlarına ilgi duyan Başkentliler için söyleşi ve atölye programları da düzenlenecek.

Seğmenler Parkı beş gün boyunca tiyatroyla buluşacak

Ankara Kültür Sahne Buluşmaları kapsamında Seğmenler Parkı, 2-6 Eylül tarihleri arasında tiyatro ve sahne sanatlarının merkezi olacak.

Etkinlik programında tiyatro oyunları, performanslar, söyleşiler ve atölyeler yer alacak. Farklı tiyatro topluluklarının çalışmalarını Başkentlilerle buluşturacak organizasyon, Ankara’nın kültür ve sanat hayatına da katkı sunmayı hedefliyor.

Ankara’da tiyatro dolu beş gün

Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 2 Eylül’de başlayacak ve 6 Eylül’e kadar devam edecek. Seğmenler Parkı’nda düzenlenecek etkinlik boyunca tiyatroseverler farklı oyun ve performansları izleme fırsatı bulurken, söyleşi ve atölyelerle sahne sanatlarının farklı alanlarına dair etkinliklere katılabilecek.

Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 2-6 Eylül tarihleri arasında Seğmenler Parkı’nda Başkentlileri tiyatroyla buluşturacak.