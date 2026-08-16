YENİ Parti lideri sıfatıyla ilk ziyareti Hacıbektaş’a yapan Özgür Özel, burada sevgi seliyle karşılandı.

Özgür Özel Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerinde yaptığı konuşmada, “Aleviler, eşitsizliğe uğruyorum demeyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

Özgür Özel YENİ Parti’nin Genel Başkanı olarak üç yıl sonra yeniden buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Hacıbektaş Yönetiminin Alevilerden alınıp, devletin el koymasını eleştiren Özgür Özel “Devletin bir kuruma, ‘Senin seçtiğin, senin karar verdiğin değil de benim atadığım yönetecek’ demesi, 200 yıllık bir travma olarak duruyor. Bunu Türkiye’de yerel yönetimlerde yaşadık. Şimdi de siyasette ilk kez bir siyasi partinin başına geldi. Ancak hep biliyoruz ki Alevi kurumlarının yöneticileri ve tüm Aleviler, atanmışların değil seçilmişlerin yanında yer aldılar; tarihin hep doğru tarafında yer aldılar” diye konuştu.

Özgür Özel “Hünkarın huzurunda namus sözümüzdür. Yarının zalimi olmayacak, Türkiye’nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız. Aleviler, eşitsizliğe uğruyorum demeyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur” dedi.

Özgür Özel şunları söyledi:

“AYRIMCILIK YAPILIYOR”

Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamayanlarsınız. Eşitsizliği yüreğinde en derinden hissedenlersiniz. Bu eşitliği sağlamak için buradan cesaretle ve kararlılıkla ifade etmek gerekir ki cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil; bir inanç, semah müzik değil; bir ibadettir. Sünnilerin Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu ve Aleviliğin bir kültür gibi görülüp Kültür Bakanlığı’na bağlanması apaçık bir ayrımcılıktır, bunu reddediyoruz. Buraya birkaç gün önce gelip, yine bir paralel tören düzenlemek ve orada Alevilik’e kültür benzetmesi yapmak, ayrımcılığı derinleştirmekten başka hiçbir amaca hizmet etmez. Aleviler ‘Devlet bana eşit davranmıyor’ diyorsa devletin ‘Davranıyorum’ demesi ya da ‘Eşitsin’ demesi kıymetli değildir. Kıymetli olan, eşitliği herkesin kalbinde hissetmesidir.

“ALEVİLERDEN RIZALIK İSTEYECEĞİZ”

Genel Başkan olarak kürsüye çıktığım ilk grup toplantısında söylediğim gibi, Türkiye’de son Alevi ‘Eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum’ demeyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur, namus borcumuzdur. Bu yüzden YENİ Parti Genel Başkanı sıfatıyla bu borcu bir kez daha kendime, siyaset arkadaşlarıma, Türkiye’yi gelecekte birlikte yöneteceğimiz tüm demokratlara hatırlatırken; sizlerden rızalık istiyorum. Size söz veriyorum; iktidar olacağız, hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız.”