Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği, Seki Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Organizasyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seki Er Meydanı’nda bini aşkın pehlivan mücadele etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin rövanşı olarak nitelendirilen organizasyonda, farklı boylarda bini aşkın pehlivan er meydanına çıktı. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yağlı güreşin önemli isimleri de başpehlivanlık mücadelesi verdi.

Başpehlivanlık kategorisinde Erkan Taş, İsmail Koç, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Cengizhan Şimşek, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Seçkin Duman, Serdar Yıldırım, Ünal Karaman ve Enes Doğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda pehlivan, rakiplerine üstünlük sağlamak için mücadele etti.

Bakan Işıkhan: “Ata sporlarımızı sonuna kadar destekliyoruz”

Programda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye’nin spor alanındaki başarılarına dikkat çekerek geleneksel sporların desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Işıkhan, “Devlet olarak biz hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Dünyada Türkiye’yi gururlandıran sporcuların yetişmesi için gereken desteğin sağlandığını belirten Işıkhan, “Taha Akgül, Rıza Kayaalp gibi dünyada ülkemizi gururlandıran değerli sporcularımızın yetişmesi için gereken her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin ruhsal ve bedensel gelişimini destekliyoruz”

Güreşçilere başarı dileklerini ileten Bakan Işıkhan, gençlerin yalnızca istihdam ve nitelikli iş gücü programlarıyla değil, sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Işıkhan, devlet olarak gençlerin çalışma ve üretme kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerle ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Seydikemer’de vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunan Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ve tüm ilgililere teşekkür etti.