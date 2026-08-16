Televizyon dünyasında 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece itibarıyla yeni bir dönem başladı. 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları, yüksek kapasiteli yeni uydulara aktarıldı. Geçişin ardından bazı kanalların frekans bilgilerinde değişiklik yaşanırken, izleyicilerin bir bölümünün televizyonlarında kanal taraması yapması gerekebiliyor.

“Daha 17”nin reytingi nasıl etkilenecek?

Frekans değişikliğinin ardından gözler, Kanal D’nin yaz sezonunda dikkat çeken dizisi **“Daha 17”**ye çevrildi. Dizinin bu akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenirken, televizyonlarındaki yeni frekans güncellemelerini henüz yapmayan izleyicilerin reyting sonuçlarına etkisi merak ediliyor.

Kanal D’nin Türksat 4A üzerindeki yayınları yeni frekans bilgileriyle izlenebiliyor. TKGS özelliği açık olan uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında kanal güncellemesinin otomatik gerçekleşebildiği, bu özellik bulunmayan cihazlarda ise kanal taraması yapılması gerekebildiği belirtiliyor.

Yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından “Daha 17”, son bölümlerinde reytinglerdeki performansıyla da gündeme geliyor. Bu nedenle Türksat frekans değişikliğinin ardından bu akşam açıklanacak sonuçlar, dizinin izlenme performansı açısından ayrıca merakla bekleniyor.