Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya verdiği özel röportajda Suriye'deki gelişmelerden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine, Mekke Paktı'ndan Gazze ve bölgesel güvenliğe kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'deki Kürtlerin ülkedeki barış ve istikrardan pay sahibi olacaklarını belirtirken, Türkiye'nin bölgedeki Kürt topluluklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

"Suriye'deki Kürtler barış ve istikrardan pay sahibi olacak"

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarının sağlanması için elinden geleni yapacağını belirterek, yakın dönemde Suriye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Suriye'deki Kürtlerin de kurulacak yeni düzende barış ve istikrardan pay sahibi olacaklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki Kürt topluluklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve haklarının korunmasına yönelik yaklaşımını sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'yi bölgesel krizlerle baş başa bırakmayacağını vurgularken, Ankara'nın önceliğinin Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması olduğunu belirtti.

AB üyeliği artık öncelik değil

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, AB'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etmeye istekli görünmediğini söyledi.

Erdoğan, bu nedenle AB üyeliğinin Ankara açısından artık bir öncelik olmadığını belirterek, Türkiye'nin farklı bölgesel ve uluslararası ortaklıklar geliştirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi dışarıda bırakması halinde kaybedenin Avrupa olacağını savundu.

Mekke Paktı'na Mısır da katılabilir

Erdoğan'ın röportajındaki önemli başlıklardan biri de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması oldu.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Erdoğan, anlaşmanın yeni üyelerin katılımına açık olduğunu belirterek Mısır'ın da pakta dahil olmasının seçenekler arasında bulunduğunu söyledi.

7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan anlaşma, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilmesini ve ortak savunma konusunda birlikte hareket edilmesini öngörüyor. Erdoğan, anlaşmanın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ifade etti.

"Gazze'yi yalnız bırakamayız"

Erdoğan, Gazze'deki gelişmelere ilişkin de Türkiye'nin bölgeyi yalnız bırakmayacağını söyledi. Hamas'ın üzerine düşen yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirdiğini savunan Erdoğan, İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirterek Türkiye'nin Filistinlilere desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Lübnan'daki gelişmelerin de Ankara açısından ciddi endişe kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların sona erdirilmesinde ABD'nin önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasının Türkiye açısından öncelikli konulardan biri olduğunu belirtti.

F-35 mesajı

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçakları konusunda verdiği sözü de hatırlattı ve Ankara'nın bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı. Al Jazeera'nın haberinde, F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusunda ABD Kongresi'ndeki olası itirazların ve S-400 sisteminin varlığına ilişkin yasal engellerin sürdüğüne de dikkat çekildi.