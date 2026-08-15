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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda çukurdan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, foseptik çukurunun temizliği için yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura giren işçi, bir süre sonra içeride fenalaştı. İşçinin çukura girdikten sonra dışarı çıkmaması üzerine durum ekiplere bildirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

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