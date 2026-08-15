Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, foseptik çukurunun temizliği için yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura giren işçi, bir süre sonra içeride fenalaştı. İşçinin çukura girdikten sonra dışarı çıkmaması üzerine durum ekiplere bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda çukurdan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA