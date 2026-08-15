ANKARAY Bahçelievler İstasyonu’nda gerçekleştirilecek logolu tabela montajı ile aydınlatma iyileştirme çalışmaları kapsamında giriş ve çıkışlarda geçici düzenleme yapılacağı duyuruldu.

Çalışmalar nedeniyle 15 Ağustos Cumartesi günü istasyonun Mevlânâ Çıkışı kullanıma kapatılacak. Bu tarihte istasyona giriş ve çıkış yapmak isteyen yolcuların Bahriye Üçok Caddesi Çıkışı’nı kullanmaları gerekecek.

16 Ağustos Pazar günü ise bu kez Bahriye Üçok Caddesi Çıkışı çalışmalar nedeniyle kapalı olacak. Yolcular, giriş ve çıkış işlemleri için Mevlânâ Çıkışı’nı kullanabilecek.

Yetkililer, çalışmalar boyunca istasyon içerisinde yer alan yönlendirme levhalarının takip edilmesini ve yolcuların görevlilerin uyarılarını dikkate almasını istedi.

Düzenlemelerin, istasyondaki tabela ve aydınlatma çalışmalarının güvenli şekilde tamamlanmasının ardından sona ermesi planlanıyor.