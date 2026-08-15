Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na kabul edilme sürecini ve BELMEK’lerin bu süreçteki rolünü anlatan yeni bir e-kitap yayımladı.

“Ankara UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda” adıyla hazırlanan e-kitapta, ABB Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) 2019 yılında uygulanmaya başlanan yenilikçi, kapsayıcı ve üretim odaklı eğitim modelinin uluslararası başarıya dönüşme süreci ele alınıyor.

Yayında yaşam boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra BELMEK’lerde gerçekleştirilen dönüşüm, kadınların eğitim ve üretim süreçlerine katılımını artırmaya yönelik uygulamalar ve Ankara’nın UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na kabul edilme süreci ayrıntılarıyla aktarılıyor.

46 kurs merkezinde eğitim

BELMEK’ler bugün Ankara’nın 17 ilçesinde 46 kurs merkeziyle Başkentlilere hizmet veriyor. Merkezlerde farklı branşlarda ücretsiz eğitimler düzenlenirken, vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Son 5 yılda BELMEK’lerde her yıl ortalama 25 bin 200 kursiyer eğitim aldı. Kuruluşundan bu yana ise yaklaşık 485 bin kişi BELMEK’lerin sunduğu eğitimlerden yararlandı.

Kadınların eğitim süreçlerine katılımının yanı sıra üretim ve istihdama yönelmelerini destekleyen çalışmalar da BELMEK modelinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

E-kitaba internetten ulaşılabiliyor

ABB tarafından hazırlanan “Ankara UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda” adlı e-kitaba Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlar sayfası üzerinden erişilebiliyor.