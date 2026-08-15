CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de son yıllarda önemli bir toplumsal sorun haline gelen intihar vakalarının boyutunun ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, önergesinde 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye genelinde meydana gelen intihar vakalarının sayısını sordu. Ayrıca vakaların yaş grupları, cinsiyet, iller ve meslek gruplarına göre dağılımının açıklanmasını istedi.

İntiharların nedenlerine ilişkin de bilgi talep eden Gürer; ekonomik sorunlar, borçluluk, işsizlik, ailevi problemler ve psikolojik rahatsızlıkların vakalardaki etkisinin ortaya konulmasını istedi. Milletvekili ayrıca intihar girişiminde bulunup kurtarılan kişi sayısının da açıklanmasını talep etti.

Bakanlık rakam paylaşmadı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin soru önergesine verdiği yanıtta, Gürer’in talep ettiği istatistiklere ilişkin herhangi bir sayı açıklanmadı.

Bakanlık yanıtında, yaşam hakkının temel haklardan biri olduğu vurgulanırken, intiharların önlenmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdürüldüğü belirtildi.

Yanıtta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Ekonomik Destek (SED), Aile Danışmanlığı ve Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin intiharların önlenmesine yönelik çalışmalarda kullanıldığı ifade edildi.

İntiharların nedenleriyle ilgili veri de verilmedi

Gürer’in özellikle ekonomik nedenler, işsizlik, borçluluk, ailevi sorunlar ve psikolojik rahatsızlıkların intihar vakalarındaki payına ilişkin sorusu da yanıtsız kaldı.

Bakanlık tarafından bu başlıkların hangi oranda etkili olduğuna dair herhangi bir veri paylaşılmadı. Böylece 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin intihar vakalarının sayısı ve dağılımı konusunda kamuoyuna kapsamlı bir istatistik sunulmadı.

Soruşturma süreçleri adli makamlarca yürütülüyor

Bakanlık açıklamasında, meydana gelen intihar ve şüpheli ölüm olaylarında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Olay yerindeki delil niteliğindeki bulguların uzman personel tarafından toplandığı, elde edilen materyallerin detaylı şekilde incelendiği ve soruşturma ile kovuşturma işlemlerinin adli makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Gürer: “Ateş düştüğü yeri yakıyor”

Bakanlığın yanıtını değerlendiren Ömer Fethi Gürer, intiharların çok boyutlu şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Bazı meslek gruplarında yaşanan intihar vakalarının da dikkat çekici olduğunu belirten Gürer, kişinin yaşamdan kopacak noktaya gelmesine neden olan süreçlerin ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiğini ifade etti.

Gürer, yaşamı anlamsız bulma duygusunun bir anda ortaya çıkan bir sonuç olmadığını belirterek kapsamlı bir inceleme ve olumsuzlukları gidermeye yönelik program hazırlanması gerektiğini söyledi.

Gürer, “Ateş düştüğü yeri yakıyor. Verilerin verilmemesi vakaları yok etmiyor. Veriler üzerinden neden ve niçini sorgulamak çözüme uzanan bir yol olabilir” ifadelerini kullandı.