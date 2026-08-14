AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi'ne halkla buluşacak.

Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. 100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte, drone ve mapping gösterileri de olacak.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dışında bakanlar, parti yöneticileri ve protokol üyeleri dahil herkes ayakta olacak.

Programın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın, doğum günü 14 Ağustos olan 25 gençle birlikte oturacak olması. Bu 25 gencin ortak özelliği ise doğum günlerinin 14 Ağustos olması olacak. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan programda, gençlere de özel bir yer ayrılacak.

CUMHURBAŞKANI NE DİYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı konuşmada sadece geçmişi ve yapılanları özetlemeyecek bundan sonrasına AK Parti’nin yeni hedeflerini yeni Türkiye vizyonunu da açıklayacak. Parti kaynakları cumhuriyet tarihindeki en tarihi konuşmalardan biri olacağını ifade ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiği bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem içeriye hem dışarıya dönük vereceği mesajlar merakla bekleniyor.