Videoda, bir kişinin kedisine niyetlerini anlatmasının ve duasını onunla paylaşmasının manevi açıdan anlamlı olabileceği öne sürülüyor. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, “Kediye dua anlatılır mı?” sorusu da sosyal medyanın merak edilen konuları arasına girdi.

Paylaşımda kedilerin mırlama davranışına ve tarih boyunca farklı kültürlerdeki sembolik konumlarına dikkat çekiliyor. Kedilerin insanlar üzerinde sakinleştirici bir etki oluşturabildiği bilinirken, mırlama davranışının da kedilerin iletişim biçimlerinden biri olduğu belirtiliyor. Ancak kedilerin mırlamasını doğrudan “dua” ya da dileklerin gerçekleşmesini sağlayan bir durum olarak değerlendirmek için bilimsel bir dayanak bulunmuyor. (kediterapisti.blogspot.com⁠￼)

Videodaki anlatım ise daha çok manevi ve kişisel bir bakış açısına dayanıyor. Paylaşımda, “Niyetini bir kediye anlatmak, duanı sevgiyle ve masumiyetle paylaşmanın güzel bir yolu olabilir” düşüncesi öne çıkarılıyor.

Öte yandan, dini açıdan bir duanın kabulünün yalnızca Allah’ın takdirinde olduğunun altı çiziliyor. Bu nedenle kedinin duayı “kabul ettirdiği” gibi kesin bir iddia yerine, hayvanla kurulan bağın kişiye huzur ve manevi yakınlık hissettirebileceği yorumu yapılıyor.

Kedilerin mırlaması üzerine yapılan değerlendirmelerde de bu sesin yalnızca mutluluk anlamına gelmediği; kedilerin stres, korku veya rahatsızlık gibi durumlarda da mırlayabildiği ifade ediliyor. (kediterapisti.blogspot.com⁠￼)

Sosyal medyada tartışma yaratan bu yaklaşımın bilimsel bir uygulamadan ziyade kişisel bir inanış ve manevi ritüel olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Kediler neden kutsaldı?

Mısırlılar kedilerin özellikle evleri ve tahıl depolarını fare ve diğer zararlılardan korumasını takdir ediyordu. Zamanla kedinin uyanık, çevik ve koruyucu özellikleri dini anlam kazandı. Bastet de bu özelliklerin ilahi karşılığı olarak görülüyordu. Metropolitan Museum kaynaklarında Bastet'in koruyucu ve refah getiren güçlü bir tanrıça olduğu, kedi biçiminde temsil edildiği belirtiliyor.

Burada önemli bir ayrıntı var: Mısırlılar her kedinin doğrudan bir tanrı olduğuna inanıyordu demek tam olarak doğru değildir. Daha ziyade kediler, tanrısal güçlerin ve özellikle Bastet'in dünyadaki kutsal temsilcileriyle ilişkilendiriliyordu.

Peki sizce bir kediye içinizden geçen duayı anlatmak gerçekten insanı daha huzurlu hissettirebilir mi?