Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bilanço ağırlaştı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı ise 25'e yükseldi.
Kazada yaralananlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kamyon sürücüsü gözaltında
Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA