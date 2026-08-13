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Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında kamyon sürücüsü gözaltına alındı .

Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bilanço ağırlaştı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı ise 25'e yükseldi.

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