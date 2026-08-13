Dijitalleşme ve yapay zekanın her geçen gün kendisini daha da hissettirdiği şu günlerde, dolandırıcılık yöntemleri ve çeşitliliği de artıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; tüketici mağduriyetlerinin yalnızca ayıplı mal ve hizmetlerle sınırlı olmadığını belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşları özellikle dijital dolandırıcılıklar, yetkisiz servisler, sahte tatil rezervasyonları ve yanıltıcı indirimlere karşı uyardı. Tüketicilerin haklarını kullanabilmesi için alışverişten önce doğrulama yapması, tüm belgeleri saklaması ve yaşanan sorunda doğru kuruma başvurması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Dur. Doğrula. Sonra öde” çağrısında bulundu.

“TÜKETİCİ MAĞDURİYETİ SADECE AYIPLI MAL DEĞİL”

Türkiye’de tüketici mağduriyetlerinin yüksek fiyat, yanıltıcı reklam, bankacılık ve kredi kartı sorunları, dijital hizmetler ve abonelikler gibi çok geniş bir alana yayıldığını belirten Kılıç, temel ihtiyaçlara erişimin de tüketici hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, “Bugün yurttaşın gıdaya, konuta, enerjiye, suya, ulaşıma, sağlığa ve eğitime erişebilmesi de tüketici hakları açısından değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı. Hak ararken yaşanan bürokratik, ekonomik ve hukuki engellerin de mağduriyetin önemli bir parçası olduğunu belirten Kılıç, “Hakka erişememek, yaşanan mağduriyetin kendisi kadar önemli bir sorundur” dedi.

“BELGELERİ MUTLAKA SAKLAYIN”

Vatandaşların hak arama sürecinde yaptığı en önemli hatalardan birinin belge toplamamak olduğunu ifade eden Kılıç, fatura, fiş, sözleşme, ekran görüntüsü, yazışma ve ödeme dekontlarının mutlaka saklanması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Hak arama kültürünü yalnızca ‘şikâyet etmek’ olarak görmemek gerekiyor. Bilgi sahibi olmak, belgelemek, doğru kuruma başvurmak, sonucu takip etmek ve aynı sorunu yaşayanlarla dayanışma kurmak gerekiyor” diye konuştu.

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