DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, bu hafta TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun hakkında açıklama yaptı.

Yasanın, toplumsal barış ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olduğunu belirten Doğan, teklifin TBMM'de 467 oyla kabul edildiğini ifade etti.

"Bu bir al-ver süreci değil"

Ayşegül Doğan, sürecin herhangi bir pazarlık ya da “al-ver” anlayışıyla yürütülmediğini savunarak, atılan adımların Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğini söyledi.

Doğan, “Bu 86 milyonun geleceğini ilgilendiren ve önümüzdeki yüz yılı birlikte kazanmamızı sağlayacak bir süreç”dedi.

Söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, silahlı mücadeleyi sona erdirdiğini ve kendini feshettiğini ilan eden örgüte ilişkin hukuki sonuçların düzenlenmesi için bir yasal çerçeve oluşturulduğunu ifade etti.

Doğan, “Bunun hukuki sonuçlarını düzenleyecek bir çerçevede nerede bir taviz var? Bu döngüden çıkmak gerekiyor” diye konuştu.

Demirtaş ve Yüksekdağ için tahliye çağrısı

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ayşegül Doğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye olacağı yönündeki iddialar hakkında da değerlendirmede bulundu.

Doğan, yasanın uygulama sürecine ilişkin takvimin ve oluşturulacak kurulların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, Demirtaş ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu kalmasını gerektirecek hukuki bir neden olmadığını savundu.

Doğan, “Ne Demirtaş'ın ne Yüksekdağ'ın içeride kalmasını gerektirecek hukuki bir neden yok. Bir saniye dahi içeride tutulmamalı” ifadelerini kullandı.

DEM Parti kongresini 6 Eylül'e çekti

DEM Parti'nin 20 Eylül'de yapılması planlanan 5'inci Olağan Büyük Kongresi için de tarih değişikliğine gidildi.

Ayşegül Doğan, yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak gördükleri kongrenin, delegelerin katılımıyla 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.