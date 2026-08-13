CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iktidarın tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Sarıbal, Türkiye'nin gıda ithalatındaki artışa dikkat çekti.

Sarıbal, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine atıfta bulunarak, genel ithalattaki artışın yüzde 9,1 seviyesinde olduğunu, buna karşın gıda, içecek ve tütün ithalat miktarındaki artışın yüzde 46,8'e ulaştığını söyledi.

"Gıda ithalatındaki artış genel ithalatın 5 katı"

Gıda ithalatındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını savunan Sarıbal, ihracat ve ithalat verilerini karşılaştırdı.

Sarıbal, “İhracatta yüzde 8,1 artış var, ithalattaysa yüzde 9,1 var. Ancak sektörel dağılım içerisinde bakıldığında; gıda, içecek ve tütün ithalat miktarı yüzde 46,8 oranında. Aynı gruptaki ihracat miktarıysa yüzde 19,1'de kalmış durumda” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarımsal üretim açısından sahip olduğu potansiyele rağmen bu tablonun yaşanmasını eleştiren Sarıbal, ülkenin dört mevsime, yedi bölgeye, geniş tarım arazilerine, su ve toprak kaynaklarına sahip olduğunu vurguladı.

"Çiftçiye ve bu ülkenin toprağına yazık"

Türkiye'nin tarım politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini savunan Sarıbal, çiftçilerin ürettikleri ürünlerden gelir elde edebilecekleri bir sistem oluşturulması gerektiğini belirtti.

Sarıbal, çiftçilerin desteklenmesi ve tüketicilerin güvenli ve yeterli gıdaya erişebilmesi için politikaların değişmesi gerektiğini ifade etti.

"Aydınlık bir Türkiye inşa edeceğiz"

İktidar değişikliğiyle birlikte tarım politikalarında da değişim yaşanacağını savunan Sarıbal, çiftçinin üretimden kazandığı ve tüketicinin güvenli gıdaya ulaşabildiği bir Türkiye hedeflediklerini söyledi.

Sarıbal, açıklamasının sonunda “Onurlu, aydınlık, geleceği pırıl pırıl bir dünya, bir Türkiye'yi tekrar inşa edeceğiz”ifadelerini kullandı.