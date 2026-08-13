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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 'Türk vatandaşların veya yabancı uyruklu vatandaşların yurt dışına çıkmasını sağlamak' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.A. (52) ve 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan B.B. (23), operasyonda yakalandı. Firari 2 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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