TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 7'nci sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımını Double Click'in üstlendiği dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olacak oyuncular merak konusu olurken, başrol kadın karakteri için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni başrol kadın oyuncusu için Bensu Soral ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Son olarak "Organize İşler: Karun Hazinesi" projesinde rol alan Soral'ın, Teşkilat'ın yeni sezon kadrosuna dahil olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Teşkilat'ta yeni sezonda zaman atlaması

Yeni sezon için oyuncu görüşmelerinin devam ettiği Teşkilat'ta hikayede de önemli değişiklikler yaşanacağı konuşuluyor. İddialara göre dizinin yeni sezonunda zaman atlaması yapılacak.

Bu değişiklikle birlikte Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay karakterinin seyirci karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacağı öne sürülüyor. Altay'ın yeni hayatının ve aile düzeninin hikayeye nasıl yansıyacağı ise yeni sezonun merak edilen ayrıntıları arasında yer alıyor.

Tolga Sarıtaş gerçek hayatta da baba oldu

Teşkilat'ta Altay karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş, gerçek hayatında da geçtiğimiz dönemde baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Dizideki karakterinin de yeni sezonda evli ve çocuklu bir hayatla ekrana taşınacağı iddiası dikkat çekti.