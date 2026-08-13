KITALARARASI triatlon organizasyonu olarak öne çıkan İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 16 Ağustos Pazar günü spor tutkunlarını bir araya getirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen 2026 İstanbul Boğaziçi Triatlonu'na yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcu katılacak.

Bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek organizasyon, sporcuları İstanbul Boğazı'nda Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan zorlu bir parkurda buluşturacak.

Triatletler kıtalararası mücadele verecek

İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda sporcular ilk olarak 2,2 kilometrelik yüzme etabında mücadele edecek. Kanlıca ile Küçüksu arasında gerçekleştirilecek yüzme etabının ardından triatletler, Asya'dan Avrupa'ya uzanan 40 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek.

Bisiklet etabında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yarış süresince araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak.

Yarışın son etabında ise sporcular Küçüksu ile Çubuklu arasında 10 kilometre koşacak. Koşu etabının tamamlanmasıyla kıtalararası triatlon sona erecek.

Yarışın startı gün doğumunda verilecek

Triatlonun başlangıç komutu, gün doğumuyla birlikte P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonları ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkayatarafından verilecek.

Organizasyon kapsamında bu yıl sporun yanı sıra çocukların sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlığı kazanmasına yönelik sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirilecek.

Her bitiş çizgisi çocukların sağlıklı gülümsemesine katkı sağlayacak

2026 İstanbul Boğaziçi Triatlonu, Oral-B ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenecek. Proje kapsamında parkuru tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan sporcuların, çocukların sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlığı kazanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonları ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, proje kapsamında daha fazla çocuğun sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlığı kazanmasını desteklemek istediklerini belirtti.

Erdem, “Zorlu parkuru tamamlayan her sporcumuzla birlikte geleceğe sağlıklı ve mutlu bir gülümsemeyle bakacak çocuk sayısı da artacak” dedi.

Yalçınkaya'dan İstanbullulara davet

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise organizasyonun her yıl artan ilgiyle büyüdüğünü belirterek İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nun spor turizmi açısından önemine dikkat çekti.

Yalçınkaya, tüm İstanbulluları triatlonun ruhunu yaşamak üzere Beykoz'a davet etti.

İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda Aquatlon heyecanı

Organizasyon kapsamında triatlon yarışının yanı sıra Aquatlon yarışı da gerçekleştirilecek. Yüzme ve koşu etaplarından oluşan Aquatlon'da katılımcılar 2,2 kilometre yüzme ve 10 kilometre koşu parkurunda mücadele edecek.

Böylece 16 Ağustos Pazar günü İstanbul'da hem kıtalararası triatlon hem de Aquatlon heyecanı yaşanacak.