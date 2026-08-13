İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirilmesinin ardından kadrosunda kapsamlı bir değişime gidiyor. Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden olan Londra temsilcisi, hem yaptığı transferlerle hem de kadrodan ayrılan futbolcularla dikkat çekiyor.

Chelsea'de dikkat çeken oyuncu satışları

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Brezilyalı futbolcu Andrey Santos ise 56,30 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

İngiliz ekibi ayrıca Chalobah'ın Como'ya transferinden 30 milyon euro, Tyrique George'un Everton'a transferinden ise 21 milyon euro gelir elde etti.

Chelsea'de Alejandro Garnacho ve Filip Jorgensen de kiralık olarak takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı.

Chelsea'nin transfer harcaması 400 milyon euroyu aştı

Kadrosunu güçlendirmek için önemli bir bütçe ayıran Chelsea'nin yaz transfer dönemindeki harcaması 400 milyon euronun üzerine çıktı.

Londra ekibi, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı transfer etmek için 138 milyon euro ödedi. Maxence Lacroix için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Chelsea, Palestra'ya 57 milyon euro, Queanda'ya ise 50 milyon euro yatırım yaptı.

Chelsea, Barca ve Emegha transferleri için Strasbourg'a toplam 65 milyon euro öderken, Pep Chavarria için 19 milyon euro, Brezilyalı sol bek Denner için 10 milyon euro ve tecrübeli golcü Welbeck için 5,85 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Londra temsilcisi ayrıca genç oyuncu Dastan Satpaev'i 2,4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Jordan Henderson ise Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Xabi Alonso ile şampiyonluk hedefi

Teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getiren Chelsea, yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Kadrosunda büyük bir değişime giden İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminin kalan bölümünde de takviye çalışmalarını sürdürmesi ve yeni transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.