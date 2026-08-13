Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunurken, üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı.

Böylece Bayraktar kardeşler, son yıllarda gelir vergisi listesinin zirvesindeki konumlarını korudu. 2024 vergilendirme döneminde de Selçuk Bayraktar 2 milyar 767 milyon 587 bin TL, Haluk Bayraktar ise 2 milyar 528 milyon 619 bin TL vergi tahakkukuyla ilk iki sırada yer almıştı. Rahmi Koç ise 757 milyon 755 bin TL ile dördüncü olmuştu.

GİB’in 2025 vergilendirme dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde gelir vergisi tahakkuku 710,5 milyar TL’ye ulaştı.

Yeni listede dikkat çeken bir diğer nokta ise Rahmi Koç’un üçüncü sıraya yükselmesi oldu. Geçen yıl dördüncü sırada bulunan Koç, bu yıl zirvedeki üç isim arasına girdi.

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer alan bazı mükellefler ise isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor. Nitekim 2024 yılı listesinde ilk 100’deki 79 kişinin adı açıklanmamıştı.