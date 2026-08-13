Trendyol Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, transfer çalışmalarında beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için Sivassporlu santrfor Bekir Turaç Böke ile anlaşmaya vardığı transfer, Brezilyalı golcü Juan'ın CSKA Moskova'ya transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle askıya alındı.

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic'in, Juan'ın Avrupa'ya transferinden gelecek gelire göre transfer planlaması yaptığı öğrenildi.

Juan'ın CSKA Moskova transferi neden gerçekleşmedi?

Göztepe, hazırlık maçlarında forma vermediği Juan'ın CSKA Moskova'ya transferi için Rus ekibiyle 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Ancak transfer, son aşamada mali teminat konusunda yaşanan sorun nedeniyle gerçekleşmedi.

CSKA Moskova'nın transfer kapsamında sunmak istediği teminat mektubunun, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Avrupa'da Rusya'ya uygulanan yaptırımlara takıldığı belirtildi.

Göztepe'nin futbol operasyonlarını yöneten Sport Republic'in Rus kulübünden garanti talep etmesi üzerine CSKA Moskova'nın mali şartları karşılayamadığı ve transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Bekir Turaç Böke transferi beklemeye alındı

Juan'ın ayrılması ihtimaline karşı alternatif bir yerli golcü arayışına giren Göztepe, 27 yaşındaki Bekir Turaç Böke ve kulübü Sivasspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Transfer planına göre Göztepe, Bekir Turaç Böke'nin yanı sıra Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed'i de Sivasspor'a göndermeyi kabul etti.

Ancak Juan'ın CSKA Moskova'ya transferinin gerçekleşmemesiyle birlikte planlanan iki transfer de hayata geçirilemedi. Böylece Bekir Turaç Böke Sivasspor'da kalırken, Musah Mohammed'in de şimdilik Göztepe kadrosunda kaldığı belirtildi.

Bekir Turaç Sivasspor'da forma giydi

Transferi gerçekleşmeyen Bekir Turaç Böke, Sivasspor'un 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor ile 8 Ağustos'ta oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Göztepe'de ise Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almayan Musah Mohammed'in başka bir kulübe transfer edilmesi bekleniyor.

Juan'ın Göztepe'deki geleceği belirsiz

Göztepe'nin Avrupa'ya satılması planlanan Brezilyalı golcüsü Juan için transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Daha ciddi tekliflerin beklendiği oyuncu, şimdilik Göztepe ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Hazırlık maçlarında forma giymeyen Juan'ın, Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Samsunspor deplasmanındagörev alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Göztepe'nin transfer planlamasının Juan'ın geleceğine bağlı olarak yeniden şekillenmesi bekleniyor.