MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu'nda gezi teknesinde yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, teknede bulunan aralarında çocukların da olduğu 115 yolcu can yeleklerini giyerek denize atladı.

Edinilen bilgilere göre, Toys Boat adlı gezi teknesinin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin diğer bölümlerine yayıldı.

115 yolcu denize atladı

Yangının büyümesi üzerine teknede bulunan yolcular can yeleklerini takarak denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denize atlayan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatılırken, çevrede bulunan diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Tekne büyük ölçüde yandı

Yangının ardından gezi teknesinin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. Ekiplerin denizde bulunan yolcuların tamamının güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Katrancı Koyu'nda paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.