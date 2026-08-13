AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Ankara'da düzenlenecek geniş katılımlı programla kutlamaya hazırlanıyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında, 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı.

AK Parti'nin 25'inci yılı Ankara'da kutlanacak

Faruk Acar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin 25'inci kuruluş yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte kutlamak istediğini belirtti.

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişini çeşitli kampanya ve tanıtım çalışmalarıyla anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Acar, yaklaşık bir aydır açık hava, dijital ve sosyal medya çalışmalarıyla partinin 25 yıllık süreçte hayata geçirdiği hizmet ve projelerin anlatıldığını söyledi.

Acar, bakanlıkların hazırladığı video ve filmlerin de paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.

"Asıl şimdi başlıyoruz"

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak hayatını kaybeden partililer için mevlit programları ve vefa buluşmaları düzenlendiğini belirten Acar, 25 yılı yalnızca iki rakamın yan yana gelmesi olarak görmediklerini ifade etti.

Acar, “Bu bir son değil, bu bir final değil, asıl şimdi başlıyoruz” diyerek partinin yeni dönem vizyonuna dikkat çekti.

Yaklaşık 100 bin kişilik davet

14 Ağustos'ta Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek programa vatandaşların yanı sıra AK Parti'nin kurucuları, eski ve mevcut milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının davet edildiğini belirten Acar, yaklaşık 100 bin kişilik davet yapıldığını söyledi.

Programda protokol uygulamasından farklı bir organizasyon planlandığını ifade eden Acar, kutlamanın geniş katılımlı ve özel bir miting niteliği taşıyacağını dile getirdi.

Erdoğan 25 gençle doğum günü kutlayacak

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan ve AK Parti Gençlik Kolları'nda görev yapan 25 gençle doğum günü kutlaması yapacağı belirtildi.

Kutlamalarda AK Parti teşkilatının çalışmalarını anlatan video film gösterilecek. Ayrıca senfoni orkestrası ve mehter takımının, partinin hafızalara kazınan 25 eserini seslendireceği, ışık gösterilerinin de yapılacağı bildirildi.

Acar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün “Milletimizle çeyrek asır, Türkiye'nin geleceğine hazır” sloganıyla kutlanacağını söyledi.

AK Parti'den ikinci 25 yıl için vizyon mesajı

AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda geçmiş 25 yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunacağını ve gelecek döneme ilişkin siyasi vizyonunu paylaşacağını ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın, partinin ikinci 25 yılına yönelik yol haritası açısından önemli mesajlar içereceğini söyledi. İnan, değişen dünya düzenine yönelik hazırlanan kapsamlı vizyon belgesinin de program kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken ise 25 yıllık süreçte kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde de yeni çalışmalar hayata geçirme hedefinde olduklarını ifade etti.