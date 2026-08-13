ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus'ta ulaşım düzenini yeniden şekillendirecek “Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları” projesini tamamladı. Yeni kompleksin hizmete girmesiyle birlikte mevcut dolmuş durakları, yaklaşık 200 metre ileride bulunan yeni alana taşınacak.

Yeni kapalı dolmuş durakları, 15 Ağustos 2026 Cumartesi sabahından itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacak.

Keçiören ve Mamak güzergahları yeni duraklarda

Yeni kompleks; Gülbaba, Bentderesi, Sanatoryum, Hasköy, Etlik, Aktepe, Keçiören, İncirli, İçaydınlık, Mamak, Siteler, Akdere, Abidinpaşa ve Seyranbağları güzergahlarını kullanan vatandaşlara hizmet verecek.

Projeyle birlikte sit alanı içerisinde dağınık şekilde bulunan dolmuşların daha düzenli bir noktada toplanması ve kent içi ulaşımın daha sistemli hale getirilmesi hedefleniyor.

Ulus'un tarihi projelerine de katkı sağlayacak

Yeni dolmuş duraklarının devreye alınmasıyla Ulus'taki ulaşım yoğunluğunun daha düzenli hale getirilmesinin yanı sıra bölgede sürdürülen Arkeopark ve Roma Tiyatrosu projelerinin de daha sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Ulus'un tarihi ve kentsel dokusuyla uyumlu şekilde tasarlanan yeni kompleks içerisinde kapalı otopark, dolmuş hareket ve bekleme peronları, ticari alanlar, seyir terasları ve sergi salonları yer alıyor.

Komplekste ayrıca Başkent Market ve ABB hizmet birimleri de bulunacak.

Yolcular daha güvenli ve konforlu bekleyecek

Yeni duraklarda vatandaşların dolmuşlarını daha güvenli ve konforlu bir ortamda bekleyebilmesi için korunaklı alanlar oluşturuldu. Projede yaya erişimi de dikkate alınırken, farklı bölümlere ulaşımı kolaylaştıracak yaya girişleri planlandı.