Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda dört dijital yayın platformu hakkında yaptırım kararı aldı. RTÜK, incelemeler sonucunda HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ platformlarında yayımlanan bazı yapımlara katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

HBO Max'e yüzde 3 idari para cezası

RTÜK, HBO Max'te yayımlanan “Bang My Box: The Robin Byrd Story” adlı belgesel filmi incelemeye aldı. Üst Kurul, yapımda cinsellik ve pornografik içeriklerin açık biçimde sergilendiğini ve eş cinsel ilişkilerin meşrulaştırıldığı gerekçesiyle yayın ihlali tespit edildiğini bildirdi.

Bu kapsamda HBO Max'e katalogdan çıkarma ve yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Prime Video'ya yüzde 5 ceza

Prime Video'da yayımlanan “Spartacus: House of Ashur” adlı dizideki içerikler de RTÜK tarafından değerlendirildi.

Üst Kurul, yapımda yoğun şiddet sahneleri, kan ve uzuv kopması görüntüleri ile aşırı müstehcenlik içeren sahnelerin yer aldığını belirtti. RTÜK, bu gerekçelerle Prime Video'ya katalogdan çıkarma ve yüzde 5 oranında idari para cezasıverdi.

Netflix'e 'Heartstopper' nedeniyle yaptırım

RTÜK, Netflix'te yayımlanan “Heartstopper: Sonsuza Dek” adlı filmde de yayın ihlali tespit edildiğini açıkladı.

Üst Kurul değerlendirmesinde, yapımın gençlere yönelik olması ve LGBT ilişkilerinin genç yaş grubuna özendirici ve olumlayıcı biçimde sunulduğu yönündeki gerekçelere yer verildi. RTÜK, söz konusu yapım nedeniyle Netflix'e katalogdan çıkarma ve yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Disney+'a 'A Teacher' nedeniyle yüzde 5 ceza

RTÜK, Disney+'ta yayımlanan “A Teacher” adlı diziyi de incelemeye aldı. Yapımda bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasında yaşanan ilişkinin konu edildiği belirtilirken, Üst Kurul bazı sahnelerde çocuk istismarı niteliğindeki ilişkinin romantikleştirilip erotikleştirildiği ve bunun istismarın olağanlaştırılması riski taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Bu gerekçelerle Disney+'a da katalogdan çıkarma ve yüzde 5 oranında idari para cezası uygulandı.

RTÜK'ün aldığı kararlarla birlikte dört dijital platformdaki ilgili yapımların katalogdan çıkarılması ve belirlenen oranlarda idari para cezasının uygulanması kararlaştırıldı.