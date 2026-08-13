Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından Ardventure sponsorluğunda hayata geçirilen THF Mobil Uygulaması, düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ardventure Sanal Ofis ve Teknoloji Geliştirme Alanı’nda gerçekleştirilen programa; Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ardventure Kurucusu ve CEO’su Arda Ödemiş ile yönetici kadrosu, kadın ve erkek milli takım oyuncuları, federasyonun yazılım ekibi ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Türkiye hentbolunun dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilen lansman, THF Mobil Uygulaması’nın tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

HENTBOLSEVERLER İÇİN YENİ DİJİTAL DENEYİM

Uygulamanın geliştirilmesindeki temel hedefin hentbolseverlerin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızlı, kolay ve güvenilir biçimde ulaşmasını sağlamak olduğu belirtildi. THF Mobil Uygulaması içerisinde canlı skor, fikstür, puan durumları, güncel haberler, televizyon içerikleri, maçın oyuncusu, Türkiye Kupası bilgileri ve mevzuat içerikleri gibi birçok özellik yer alıyor. Kullanıcıların favori takımlarını belirleyerek uygulama deneyimlerini kişiselleştirebildiği sistem sayesinde hentbolseverlerin, Türk hentbolundaki gelişmeleri anlık olarak takip edebilmesi amaçlanıyor.

“TÜRK SPORUNA TEKNOLOJİ TARAFINDA DESTEK VERMEKTEN MUTLUYUZ”

Lansmanda konuşan Ardventure Kurucusu ve CEO’su Arda Ödemiş, THF ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemli bir örnek olduğunu belirterek, Türk sporuna teknoloji alanında katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ÇEBİ’DEN SONSÖZ’E ÖZEL AÇIKLAMA: DAHA DA İLKLER YAPACAĞIZ

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, lansmanın ardından Gazetemiz SONSÖZ'e özel değerlendirmelerde bulundu. Federasyonun dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı: “Federasyonumuzun 50 yılını dijital dönüşüm olarak ilan etmiştik. Bu sezon kapsamında da bu mobil aplikasyonu, yaptığımız dijital dönüşümün son meyvesi olarak görüyoruz. Amacımız doğru bilgiye erişimi hızlandırmak, hentbolseverlerin ve sporseverlerin doğru kaynaktan doğru bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlamak. Biz bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Tabii ki mutluyuz. İlkleri yaşamanın sevinci içerisindeyiz ve ilkleri yaşıyoruz. İlerleyen süreçlerde daha da ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Bu doğrultuda hep yenilik şeklinde devam ediyoruz, ilerliyoruz.”

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