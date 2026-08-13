Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Muhammet Furkan Özer hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Musalla Bağları Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Furkan Özer ile A.T. ve A.S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özer, koltuk altından bıçakla yaralandı.

Özer kanlar içinde yere yığılırken, A.T. ve A.S.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18 yaşındaki genç kurtarılamadı

Ağır yaralanan Muhammet Furkan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 şüpheli yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.T. ve A.S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin olayda kullanılan bıçağı kimin kullandığını belirlemeye yönelik soruşturması sürüyor.