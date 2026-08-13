Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Evde Temizlik Hizmeti sunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürütülen hizmetten yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlar yararlanabiliyor.

Belediye ekipleri, hizmet kapsamında vatandaşların evlerinde genel temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Böylece temizlik konusunda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlanıyor.

Sincan'da dayanışma büyüyor

Sincan Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Evde Temizlik Hizmeti ile özellikle günlük yaşamında temizlik desteğine ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hizmetin dayanışma ve komşuluk kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, “Temiz bir ev, huzurlu bir yuva” anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ercan, “Evde Temizlik Hizmeti, Sincan’da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve yaşam alanlarına dokunmaya devam ediyor” dedi.

Sincan Belediyesi, sosyal destek çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi sürdürüyor.