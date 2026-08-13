DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, süreçte önemli bir aşamaya geçildiğini belirterek, TBMM'de yasanın kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin önemli olduğunu söyledi.

“Süreç zamana yayılmamalı”

Sürecin hızla ilerlemesi gerektiğini ifade eden Buldan, görüşmeler ve istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Buldan, “Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız” dedi.

Pervin Buldan, önümüzdeki süreçte İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmeleri gerektiğini, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi partilerle görüşmelerin de gündemde olduğunu ifade etti.

Hukuki düzenleme ve AİHM kararları vurgusu

Buldan, sürecin ilerlemesi için idari ve hukuki düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması konusundaki beklentilere dikkat çekti.

Toplumda bu konuda önemli bir beklenti bulunduğunu ifade eden Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmede sürece ilişkin farklı başlıkların ele alınacağını söyledi.

Mithat Sancar: “Barış hukuku için önemli bir ilk adım”

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar ise barış sürecinin hukuki ve kurumsal bir zeminde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

TBMM'de kabul edilen yasanın, barış hukukunun oluşturulması açısından ilk temel adım olduğunu belirten Sancar, bundan sonraki süreçte yasanın nasıl uygulanacağının önem taşıdığını ifade etti.

Sancar, “Barış; uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Kurulların oluşması gerekiyor”

Yasanın kabul edilmesinin ardından uygulama aşamasına geçilmesi gerektiğini belirten Sancar, sürecin kurumsallaştırılması için gerekli kurulların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Sancar, “Kurulların oluşması gerekiyor; böylece süreç kurumsallaşmış olacak. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır” dedi.

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede, TBMM'de kabul edilen yasanın uygulanma süreci, hukuki ve idari düzenlemeler ile sürecin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.